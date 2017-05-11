Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президента Молдовы встретили в Кишиневе плакатами «Додон — слуга Путина»


11.05.2017   23:02
Представители молодежного движения молдавской Либеральной партии встретили президента Игоря Додона в международном аэропорту Кишинева протестом после его возвращения из Москвы. Об этом сообщает NewsMaker.

Участника акции в аэропорту держали плакаты: «Додон — слуга Путина», «Додон, твой дом — Москва», «Додон — предатель».

Они также принесли на протест вещи для переезда президента Молдовы в Москву.

Либеральная партия также осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая.

«В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным», — отмечается в сообщении.

Отметим, что Додон был единственным иностранным лидером, который присутствовал на параде в честь 72-й годовщины победы над нацизмом, который прошел в Москве на Красной площади 9 мая.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк потребовал от комбанков увеличить капитал в четыре раза
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Крупнейший банк Азербайджана начал реструктуризацию обязательств, хочет обменять свой долг на государственный
Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Азербайджана в 2017 году, ждет снижения ВВП на 1,4%
Партия власти и ее союзники создали коалицию в парламенте Армении, получив абсолютное большинство
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна