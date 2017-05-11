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Президента Молдовы встретили в Кишиневе плакатами «Додон — слуга Путина»
11.05.2017 23:02
Представители молодежного движения молдавской Либеральной партии встретили президента Игоря Додона в международном аэропорту Кишинева протестом после его возвращения из Москвы. Об этом сообщает NewsMaker.
Участника акции в аэропорту держали плакаты: «Додон — слуга Путина», «Додон, твой дом — Москва», «Додон — предатель».
Они также принесли на протест вещи для переезда президента Молдовы в Москву.
Либеральная партия также осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая.
«В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным», — отмечается в сообщении.
Отметим, что Додон был единственным иностранным лидером, который присутствовал на параде в честь 72-й годовщины победы над нацизмом, который прошел в Москве на Красной площади 9 мая.
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