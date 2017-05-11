НПО критикуют проект Конституции и обращаются к Венецианской комиссии

11.05.2017 23:21 Четыре неправительственные организации, которые участвовали в работе Государственной конституционной комиссии, 8 мая обратились в Венецианскую комиссию с совместной оценкой работы комиссии.



В документе отражены позиции следующих организаций – «Международное общество за справедливые выборы и демократию», Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» от «Открытое общество – Грузия».



«Целью совместного оценочного документа является, чтобы НПО представили Венецианской комиссии детальный анализ рабочего процесса и формата Конституционной комиссии. А также в документе высказаны соображения по наиболее важным вопросам, предусмотренным в проекте Конституции. Это парламентская избирательная система, правила избрания президента и запись о браке», - говорится в заявлении.



Неправительственные организации считают, что позиция Венецианской комиссии может стать «самым эффективным механизмом для исправления нескольких проблемных записей в проекте Конституции» на том фоне, когда председатель Парламента Ираклий Кобахидзе пообещал, что «все рекомендации Венецианской комиссии будут учтены».



В заявлении подчеркивается, что хотя за конституционными поправками и «последует ряд позитивных изменений», предусмотренные в проекте Конституции некоторые изменения «наводят тень» на эти позитивные изменения.



Избирательная система



Согласно проекту, парламентские выборы пройдут по пропорциональной системе. Партиям придется преодолеть 5%-ый барьер для получения мандатов. В голоса тех партий, которые не преодолеют барьер, получит победившая партия, вместо того, чтобы эти голоса распределить пропорционально среди тех партий, которые преодолели барьер. По новой Конституции, также будет запрещено создавать предвыборные блоки, а 5%-ый избирательный барьер остается в силе.



Хотя НПО и приветствуют упразднение мажоритарного компонента выборов, они считают, что «существуют и негативные положения, которые наводят тень на позитивные аспекты упразднения мажоритарных выборов». «В частности, проблематичным являются правила распределения мандатов наряду с запретом создания блоков», - говорится в заявлении.



НПО заявляют, что эти правила «существенно увеличивают риски несправедливого распределения» между полученными партией процентами голосов и теми местами, которые она получит в законодательном органе».



Запрет создания избирательных блоков на фоне сохранения 5%-го барьера «предположительно, породит в большом количестве нераспределенные мандаты, передача которых одной партии повредит политическому плюрализму и будет содействовать долгосрочной концентрации власти в руках правящей партии», - заявляют неправительственные организации.



Выборы президента



Согласно проекту, президента будут избирать 300 делегатов, в число которых войдут 150 депутатов, а также представители местных и региональных правительств.



«С учетом существующего в Грузии на данном этапе демократического развития и наилучших интересов избирателей, подписавшиеся под заявлением НПО считаем, что президент должен быть избран путем прямых выборов», - говорится в заявлении.



Четыре организации добавили, что в том случае, если будут внедрены правила непрямых выборов президента, они должны войти в силу после президентских выборов 2018 года.



Определение брака



НПО заявляют, что положение, которое охватывает определение сути брака, согласно которому, брак является «союзом между женщиной и мужчиной с целью создания семьи», является «проблематичным вопросом». «Эта поправка особенно проблематична... с учетом существующих в стране гомофобных настроений, возрастающей тенденции мотивированных ненавистью преступлений и проблем с точки зрения свободы собрания и выражения для ЛГБТ групп».



Организации считают, что запрет брака лицам одного пола «особенно не подкреплено аргументами» с учетом того, что «уже существует правовой запрет брака между лицами одного пола, а ЛГБТ группы никогда и не выдвигали требования о равенстве брака».



Четыре неправительственные организации считают, что «конституционный запрет теоретического шанса на равенство брака вызывают особую обеспокоенность на том фоне, когда законодательство Грузии не обеспечивает гражданского партнерства для лиц одного пола».



Организации также потребовали, чтобы в случае принятия конституционной поправки о браке Конституция обеспечила бы и гражданское партнерство между лицами одного пола.





Civil Georgia











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