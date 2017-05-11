Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Эстонию

11.05.2017 23:44 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 12 мая с официальным визитом посетит Эстонскую Республику.



Согласно информации администрации правительства Грузии, в рамках официального визита, запланирована встреча главы грузинского правительства с его эстонским коллегой Юрием Ратасом. После встречи премьер-министры сделают для СМИ совместное заявление



В рамках официального визита в Эстонскую Республику премьер-министр Грузии встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и председателем парламента страны Эйки Нестором.



Премьер Эстонии устроит для премьер-министра и правительственной делегации Грузии официальный обед.

В делегацию Грузии под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили входят – госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и заместитель главы внешнеполитического ведомства Вахтанг Махароблишвили.















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