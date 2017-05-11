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Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Эстонию


11.05.2017   23:44
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 12 мая с официальным визитом посетит Эстонскую Республику.

Согласно информации администрации правительства Грузии, в рамках официального визита, запланирована встреча главы грузинского правительства с его эстонским коллегой Юрием Ратасом. После встречи премьер-министры сделают для СМИ совместное заявление

В рамках официального визита в Эстонскую Республику премьер-министр Грузии встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и председателем парламента страны Эйки Нестором.

Премьер Эстонии устроит для премьер-министра и правительственной делегации Грузии официальный обед.
В делегацию Грузии под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили входят – госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и заместитель главы внешнеполитического ведомства Вахтанг Махароблишвили.






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