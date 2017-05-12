Маргвелашвили продолжает агитировать за всеобщие прямые выборы президента

12.05.2017 10:48 Президент Грузии выступает против предлагаемой новой системы избрания президента страны. Об этом он говорил в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс». Он



Он прокомментировал заявления о том, что в случае прямых выборов в ходе кампании кандидат не сможет давать реальные обещания, потому что у него нет полномочий исполнительной власти.



«Было смешно, когда политики выступали с обеспокоенным выражением лица и говорили: что теперь с нами будет?! Что пообещает президент народу в случае прямых выборов?! Я отвечаю - не беспокойтесь, пусть беспокоится тот, кто будет баллотироваться. Кто-нибудь из них собирается баллотироваться и это не дает ему покоя?! Это какое-то патронажное отношение - они спрашивают, что вы будете обещать людям, как будете проводить кампанию?! Вы допустите кандидатов к кампаниям и увидите, что они пообещают», - заявил Маргвелашвили.



По словам президента, он удивлен тем, что некоторые люди считают, будто народ делает выбор не из-за ценностей.



«Почему они думают, что грузинский народ голосует только за тех, кто уложит асфальт, кто создаст рабочие места и т.д. Почему они думают, что грузинский народ не голосует за ценности? Вообще, я считаю неправильными разговоры о том, что народ выбирает одиозные фигуры и не может выбрать правильную политическую фигуру, поэтому лучше передать это право 300 мудрым, владеющим космическими знаниями выборщикам, которые обязательно выберут правильного президента. Это минимум неадекватно по отношению к грузинскому народу», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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