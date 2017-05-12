Наглости у Лужкова не отнимать - он собрался еще раз в Грузию

12.05.2017 10:49 Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен вновь посетить Грузию в сентябре, поскольку приглашен на свадьбу внучки одного из своих друзей. Об этом Лужков заявил в интервью РИА Новости.



«Вообще, я собираюсь поехать еще раз в любимую мной Грузию в сентябре. Я приглашен на свадьбу, которую будет организовывать близкий мне грузин для своей внучки. Я хочу вместе с женой, семьей посмотреть грузинскую свадьбу. Это интересно, это всегда очень масштабно и красиво. Если это не получится из-за действий властей Грузии, я думаю, мы подождем – подождем других времен, они обязательно состоятся. И таких диких решений, я думаю, в конце концов, грузинское руководство принимать не будет и не должно», - сказал Лужков РИА Новости.



Бывший мэр Москвы также подчеркнул, что нынешнее решение о его внесении в «черный список» - «за пределами разумного, за пределами того тренда, который сегодня существует в развитии отношений между Грузией и Россией».



Напомним, что Лужков посетил Грузию с друзьями и супругой на майские праздники.



Бывший мэр Москвы ранее несколько раз посещал оккупированные территории Грузии - Абхазию и Цхинвальский регион, чем нарушил действующий в Грузии закон "Об оккупированных территориях", предусматривающий штраф или уголовное наказание за эти действия. Несмотря на это, власти Грузии не стали его задерживать и разрешили ему свободно разгуливать по стране, более того, в своих комментариях Лужков еще раз заявил, что считает Абхазию и Цхинвальский регион Грузии независимыми государствами, что было воспринято грузинским обществом как оскорбление.



После того, как Лужков покинул страну, власти сделали заявление, что внесут его в "черный список", после чего он не сможет въехать в страну. Почему его до сих пор не было в этом списке, власти умалчивают. Более того, отказ отреагировать на его въезд в страну они объяснили тем, что истек срок давности совершенного им преступления, хотя они ссылались на Кодекс административных правонарушений, тогда как данное преступление подпадает под уголовное право.















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