Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NDI: 84% опрошенных приветствует вступление Грузии в Евросоюз


12.05.2017   12:40
Согласно исследованию "Национально-демократического института", подавляющее большинство опрошенных приветствует желание Грузии вступить в Евросоюз.

На вопрос NDI, приемлема или нет объявленная цель правительства Грузии, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, 84% ответили положительно, 11% отметили, что неприемлемо, а 5% не знают ответа на вопрос.

На вопрос: Как вы думаете, когда станет Грузия членом Евросоюза, если Грузия подаст сейчас заявку на членство Евросоюза, 21% опрошенных ответили, что через 5-10 лет.

20% опрошенных считает, что если Грузия сейчас подаст заявку о вступлении в Евросоюз, то станет членом Евросоюза через следующие пять лет. 18% опрошенных считает, что через 10 лет, а 10% думает, что никогда. Ответ на этот вопрос не знает 32%.

Национально-демократический институт (NDI) и CRRC –Грузия представили первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2017 года.

Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Израиль договорились о сотрудничестве в области трудовой миграции
На грузинских винах могут появиться российские этикетки
Международные организации не доверяют заявлениям правительства Грузии об экономическом росте - СМИ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Верховный суд Дагестана вступился за участницу антикоррупционного митинга Точеную
Азербайджанские гимнастки лидируют на Играх исламской солидарности в Баку
84% опрошенных граждан Грузии поддерживают вступление страны в Евросоюз
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна