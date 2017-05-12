NDI: 84% опрошенных приветствует вступление Грузии в Евросоюз

12.05.2017 12:40 Согласно исследованию "Национально-демократического института", подавляющее большинство опрошенных приветствует желание Грузии вступить в Евросоюз.



На вопрос NDI, приемлема или нет объявленная цель правительства Грузии, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, 84% ответили положительно, 11% отметили, что неприемлемо, а 5% не знают ответа на вопрос.



На вопрос: Как вы думаете, когда станет Грузия членом Евросоюза, если Грузия подаст сейчас заявку на членство Евросоюза, 21% опрошенных ответили, что через 5-10 лет.



20% опрошенных считает, что если Грузия сейчас подаст заявку о вступлении в Евросоюз, то станет членом Евросоюза через следующие пять лет. 18% опрошенных считает, что через 10 лет, а 10% думает, что никогда. Ответ на этот вопрос не знает 32%.



Национально-демократический институт (NDI) и CRRC –Грузия представили первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2017 года.



Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.

















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