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NDI: 84% опрошенных приветствует вступление Грузии в Евросоюз
12.05.2017 12:40
Согласно исследованию "Национально-демократического института", подавляющее большинство опрошенных приветствует желание Грузии вступить в Евросоюз.
На вопрос NDI, приемлема или нет объявленная цель правительства Грузии, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, 84% ответили положительно, 11% отметили, что неприемлемо, а 5% не знают ответа на вопрос.
На вопрос: Как вы думаете, когда станет Грузия членом Евросоюза, если Грузия подаст сейчас заявку на членство Евросоюза, 21% опрошенных ответили, что через 5-10 лет.
20% опрошенных считает, что если Грузия сейчас подаст заявку о вступлении в Евросоюз, то станет членом Евросоюза через следующие пять лет. 18% опрошенных считает, что через 10 лет, а 10% думает, что никогда. Ответ на этот вопрос не знает 32%.
Национально-демократический институт (NDI) и CRRC –Грузия представили первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2017 года.
Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.
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