За связи с Гюленом задержаны 57 сотрудников стамбульской фондовой биржи

12.05.2017 13:12 Стамбульская полиция провела сегодня рейды по адресам ряда сотрудников фондовой биржи Стамбула, подозреваемых в причастности к деятельности связанной с Фетхуллахом Гюленом организации ФЕТО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk, задержаны 57 человек.



Всего рейды были проведены по 70 адресам, а в общей сложности Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 102 человек.



По данным следователей, эти лица использовали для переписки специальную программу-мессенджер Bylock, которая шифрует данные и которой пользовалось большинство сторонников ФЕТО и участников попытки путча 15 июля 2016 года. Задержанные также подозреваются в махинациях с активами банка Bank Asya, принадлежавшего ранее структурам Гюлена.



Полицейские облавы в Стамбуле продолжаются. Число задержанных может вырасти. Отмечается, однако, что некоторые лица из списка подозреваемых находятся за пределами Турции.















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