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За связи с Гюленом задержаны 57 сотрудников стамбульской фондовой биржи


12.05.2017   13:12
Стамбульская полиция провела сегодня рейды по адресам ряда сотрудников фондовой биржи Стамбула, подозреваемых в причастности к деятельности связанной с Фетхуллахом Гюленом организации ФЕТО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk, задержаны 57 человек.

Всего рейды были проведены по 70 адресам, а в общей сложности Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 102 человек.

По данным следователей, эти лица использовали для переписки специальную программу-мессенджер Bylock, которая шифрует данные и которой пользовалось большинство сторонников ФЕТО и участников попытки путча 15 июля 2016 года. Задержанные также подозреваются в махинациях с активами банка Bank Asya, принадлежавшего ранее структурам Гюлена.

Полицейские облавы в Стамбуле продолжаются. Число задержанных может вырасти. Отмечается, однако, что некоторые лица из списка подозреваемых находятся за пределами Турции.






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