Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Для большинства опрошенных в Грузии приемлема цель - вступление в ЕС и НАТО


12.05.2017   14:27
Для 80% опрошенных NDI приемлема объявленная цель правительства – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.

На вопрос – приемлема или нет объявленная цель правительства – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО, 80% опрошенных ответили, что приемлема, 12% - не приемлема.

Что касается Тбилиси, то для 83% опрошенных в столице приемлемо вступление Грузии в Евросоюз, для 11% - нет.

Вступление Грузии в Евросоюз приемлемо для 84% опрошенных в крупных городах Грузии, для 10% опрошенных – не приемлемо.

В маленьких городах Грузии приемлемой эту цель считают 83% опрошенных, нет – 9%.

Что касается сел, то показатели таковы: приемлемо для 82% опрошенных, нет – для 13%.

Места проживания меньшинств - приемлемо для 34% опрошенных, нет – для 20 %.

Что касается НАТО, то для 68 % опрошенных NDI приемлема объявленная цель правительства – вступление Грузии в альянс. Не приемлема – для 21%

Полевые работы исследования были проведены 7-28 апреля. В масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2,493 респондента.
Предел средней погрешности составляет +/- 2,7%.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Израиль договорились о сотрудничестве в области трудовой миграции
На грузинских винах могут появиться российские этикетки
Международные организации не доверяют заявлениям правительства Грузии об экономическом росте - СМИ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Верховный суд Дагестана вступился за участницу антикоррупционного митинга Точеную
Азербайджанские гимнастки лидируют на Играх исламской солидарности в Баку
84% опрошенных граждан Грузии поддерживают вступление страны в Евросоюз
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна