Для большинства опрошенных в Грузии приемлема цель - вступление в ЕС и НАТО

12.05.2017 14:27 Для 80% опрошенных NDI приемлема объявленная цель правительства – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.



На вопрос – приемлема или нет объявленная цель правительства – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО, 80% опрошенных ответили, что приемлема, 12% - не приемлема.



Что касается Тбилиси, то для 83% опрошенных в столице приемлемо вступление Грузии в Евросоюз, для 11% - нет.



Вступление Грузии в Евросоюз приемлемо для 84% опрошенных в крупных городах Грузии, для 10% опрошенных – не приемлемо.



В маленьких городах Грузии приемлемой эту цель считают 83% опрошенных, нет – 9%.



Что касается сел, то показатели таковы: приемлемо для 82% опрошенных, нет – для 13%.



Места проживания меньшинств - приемлемо для 34% опрошенных, нет – для 20 %.



Что касается НАТО, то для 68 % опрошенных NDI приемлема объявленная цель правительства – вступление Грузии в альянс. Не приемлема – для 21%



Полевые работы исследования были проведены 7-28 апреля. В масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2,493 респондента.

Предел средней погрешности составляет +/- 2,7%.















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