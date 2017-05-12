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Для большинства опрошенных в Грузии приемлема цель - вступление в ЕС и НАТО
12.05.2017 14:27
Для 80% опрошенных NDI приемлема объявленная цель правительства – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.
На вопрос – приемлема или нет объявленная цель правительства – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО, 80% опрошенных ответили, что приемлема, 12% - не приемлема.
Что касается Тбилиси, то для 83% опрошенных в столице приемлемо вступление Грузии в Евросоюз, для 11% - нет.
Вступление Грузии в Евросоюз приемлемо для 84% опрошенных в крупных городах Грузии, для 10% опрошенных – не приемлемо.
В маленьких городах Грузии приемлемой эту цель считают 83% опрошенных, нет – 9%.
Что касается сел, то показатели таковы: приемлемо для 82% опрошенных, нет – для 13%.
Места проживания меньшинств - приемлемо для 34% опрошенных, нет – для 20 %.
Что касается НАТО, то для 68 % опрошенных NDI приемлема объявленная цель правительства – вступление Грузии в альянс. Не приемлема – для 21%
Полевые работы исследования были проведены 7-28 апреля. В масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2,493 респондента.
Предел средней погрешности составляет +/- 2,7%.
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