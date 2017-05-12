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NDI: 15% опрошенных в Грузии граждан считают, что в России демократия
12.05.2017 15:11
Согласно новому исследованию Национально-демократического института, 15% опрошенных считает, что в России демократия, 51% отвечает, что "нет", а 34% не знает, есть или нет в России демократия.
Касательно возрастной категории 18-35 лет, 21% молодежи считает, что в России демократия, 10% опрошенных в возрасте 36-55 лет отвечает положительно, а в категории выше 56 лет 15% считает, что в России сейчас демократия.
По населенным пунктам в крупных городах 18% думает, что в настоящее время в России демократия, в маленьких городах так думают 10%, в Тбилиси -15%, в селах -12%, а в поселках меньшинств - 29%.
Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью. Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC –Грузия. Средний предел погрешности +/- 2.7%.
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