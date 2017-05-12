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Вопрос территориального устройства страны пересмотрен не будет до восстановления целостности - Кобахидзе


12.05.2017   15:52
До восстановления территориальной целостности Грузии вопрос территориального устройства страны пересмотрен не будет, - об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил в ходе всеобщего народного обсуждения запланированных конституционных изменений.

«В связи с территориальным устройством было серьезное обсуждение. В конечном итоге мы решили оставить тот основной посыл, который был заложен в конституцию Грузии еще в 1995 году. Суть посыла в том, что до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии, вопрос территориального устройства страны пересмотрен не будет. Только после того, как у нас будет возможность решать вопрос территориального устройства нашей страны вместе с населением Абхазии и Цхинвальского региона, он будет упорядочен на уровне конституции. Соответственно, этот посыл остается в силе», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Всеобщее обсуждение конституционных изменений сегодня проходит в городе Телави.






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