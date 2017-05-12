Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зураб Пололикашвили избран руководителем Всемирной организации туризма


12.05.2017   17:27
Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Испании, постоянного представителя Грузии при Всемирной организации туризма, Зураба Пололикашвили избрали на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма.

По информации внешнеполитического ведомства Грузии, Пололикашвили будет занимать должность до 2021 года.

"Примечательно, что это первый случай, когда кандидат Грузии был избран на руководящую позицию важной международной организации.

Выборы в рамках 105-й сессии Исполнительного совета организации состоялись в Мадриде. Большинство стран членов совета поддержали кандидатуру Зураба Пололикашвили.

Выбор кандидатуры Грузии на высокую должность правления международной организации подчеркивает роль Грузии, и ее стремление внести свой вклад в осуществлении международного управления.

Выбор Зураба Пололикашвили на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма также является поддержкой международной общественности с точки зрения реформ, и достижений, осуществленных Грузией в сфере туризма.

Министерство иностранных дел Грузии благодарит всех стран-членов исполнительного совета Всемирной организации туризма за поддержку, сердечно поздравляет посла Зураба Пололикашвили с этой победой, и желает ему успехов в осуществлении этой новой, важной миссии"- заявили в МИД.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост экономики Грузии будет самым большим в регионе в 2017 году - ВБ
ВБ: Грузия должна руководствоваться новой моделью экономического роста
Жители Сочи смогут добраться до Грузии прямым рейсом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол Грузии в Испании Зураб Пололикашвили стал генсеком Всемирной организации туризма при ООН
NDI: Большинство жителей Грузии считают, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны
NDI: 23% жителей Грузии считают, что страна уже вошла в НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна