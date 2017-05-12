Зураб Пололикашвили избран руководителем Всемирной организации туризма

12.05.2017 17:27 Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Испании, постоянного представителя Грузии при Всемирной организации туризма, Зураба Пололикашвили избрали на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма.



По информации внешнеполитического ведомства Грузии, Пололикашвили будет занимать должность до 2021 года.



"Примечательно, что это первый случай, когда кандидат Грузии был избран на руководящую позицию важной международной организации.



Выборы в рамках 105-й сессии Исполнительного совета организации состоялись в Мадриде. Большинство стран членов совета поддержали кандидатуру Зураба Пололикашвили.



Выбор кандидатуры Грузии на высокую должность правления международной организации подчеркивает роль Грузии, и ее стремление внести свой вклад в осуществлении международного управления.



Выбор Зураба Пололикашвили на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма также является поддержкой международной общественности с точки зрения реформ, и достижений, осуществленных Грузией в сфере туризма.



Министерство иностранных дел Грузии благодарит всех стран-членов исполнительного совета Всемирной организации туризма за поддержку, сердечно поздравляет посла Зураба Пололикашвили с этой победой, и желает ему успехов в осуществлении этой новой, важной миссии"- заявили в МИД.

















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