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Премьер-министр Грузии встретился с президентом Эстонии
12.05.2017 19:46
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
По информации пресс-службы администрации правительства, стороны говорили о сферах двустороннего сотрудничества, укреплении отношений с Евросоюзом и «Восточного партнерства».
Премьер-министр поздравил президента Эстонии с председательством в Совете ЕС и поблагодарил за твердую поддержку Грузии на пути евроинтеграции. Стороны отметили, что двусторонние отношения быстро развиваются по всем направлениям, в результате чего углубляются экономические связи.
По заявлению Георгия Квирикашвили, правительство Грузии приветствует рост эстонских инвестиций.
Беседа коснулась позитивной динамики развития туризма. Премьер отметил, что безвизовые поездки граждан Грузии в Европу будут еще более способствовать активизации контактов между людьми.
В ходе встречи внимание было уделено секторальному сотрудничеству между странами. По заявлению Георгия Квирикашвили, также следует приветствовать включенность эстонских экспертов в повышение возможностей грузинских государственных служащих.
Стороны положительно оценили имеющееся сотрудничество в сфере образования и отметили, что все больше грузинских студентов выбирают Эстонию для получения образования и проведения научных исследований.
В завершение встречи Георгий Квирикашвили пригласил президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Грузию.
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