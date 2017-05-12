Премьер-министр Грузии встретился с президентом Эстонии

12.05.2017 19:46 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.



По информации пресс-службы администрации правительства, стороны говорили о сферах двустороннего сотрудничества, укреплении отношений с Евросоюзом и «Восточного партнерства».



Премьер-министр поздравил президента Эстонии с председательством в Совете ЕС и поблагодарил за твердую поддержку Грузии на пути евроинтеграции. Стороны отметили, что двусторонние отношения быстро развиваются по всем направлениям, в результате чего углубляются экономические связи.



По заявлению Георгия Квирикашвили, правительство Грузии приветствует рост эстонских инвестиций.

Беседа коснулась позитивной динамики развития туризма. Премьер отметил, что безвизовые поездки граждан Грузии в Европу будут еще более способствовать активизации контактов между людьми.

В ходе встречи внимание было уделено секторальному сотрудничеству между странами. По заявлению Георгия Квирикашвили, также следует приветствовать включенность эстонских экспертов в повышение возможностей грузинских государственных служащих.



Стороны положительно оценили имеющееся сотрудничество в сфере образования и отметили, что все больше грузинских студентов выбирают Эстонию для получения образования и проведения научных исследований.



В завершение встречи Георгий Квирикашвили пригласил президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Грузию.















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