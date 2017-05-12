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Недопустимо пренебрегать тем, что значительная часть территорий Грузии и сегодня оккупирована Россией - Юри Ратас
12.05.2017 19:52
Недопустимо пренебрегать тем, что значительная часть территорий Грузии и сегодня оккупирована Россией, - об этом премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили.
Как отметил Юри Ратас, между Эстонией и Грузией существуют прекрасные двусторонние отношения.
По его словам, сотрудничество в сферах обороны, образования, электронного управления, а также по вопросам, связанным с Евросоюзом, является очень позитивным.
«Между Эстонией и Грузией существуют прекрасные двусторонние отношения. В июне мы отметим 25-летие наших дипломатических отношений. Мы заявляем безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Недопустимо пренебрегать тем, что значительная часть территорий Грузии и сегодня оккупирована Россией.
Поздравляю Грузию с введением безвизового режима с Евросоюзом. Это важный шаг на пути евроинтеграции и большой успех правительства Грузии и грузинского народа.
«Восточное партнерство» является долгосрочным приоритетом Эстонии и наша цель – укрепить его в период председательства Эстонии в Совете ЕС, которое начинается в июле.
Как известно, 24 ноября в Брюсселе состоится саммит «Восточного партнерства». Мы должны обеспечить на этом саммите представительство высокого ранга и реальные результаты. Призываю моего дорогого коллегу в полной мере использовать обеспеченные эстонским центром «Восточного партнерства» конкретные пути для достижения соответствующих целей и углубления реформ в Грузии», - заявил премьер-министр Эстонии.
По его словам, на встрече с грузинским коллегой обсуждались пути еще большего углубления экономического сотрудничества между странами.
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