Недопустимо пренебрегать тем, что значительная часть территорий Грузии и сегодня оккупирована Россией - Юри Ратас

12.05.2017 19:52 Недопустимо пренебрегать тем, что значительная часть территорий Грузии и сегодня оккупирована Россией, - об этом премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили.



Как отметил Юри Ратас, между Эстонией и Грузией существуют прекрасные двусторонние отношения.

По его словам, сотрудничество в сферах обороны, образования, электронного управления, а также по вопросам, связанным с Евросоюзом, является очень позитивным.



«Между Эстонией и Грузией существуют прекрасные двусторонние отношения. В июне мы отметим 25-летие наших дипломатических отношений. Мы заявляем безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Недопустимо пренебрегать тем, что значительная часть территорий Грузии и сегодня оккупирована Россией.



Поздравляю Грузию с введением безвизового режима с Евросоюзом. Это важный шаг на пути евроинтеграции и большой успех правительства Грузии и грузинского народа.



«Восточное партнерство» является долгосрочным приоритетом Эстонии и наша цель – укрепить его в период председательства Эстонии в Совете ЕС, которое начинается в июле.



Как известно, 24 ноября в Брюсселе состоится саммит «Восточного партнерства». Мы должны обеспечить на этом саммите представительство высокого ранга и реальные результаты. Призываю моего дорогого коллегу в полной мере использовать обеспеченные эстонским центром «Восточного партнерства» конкретные пути для достижения соответствующих целей и углубления реформ в Грузии», - заявил премьер-министр Эстонии.

По его словам, на встрече с грузинским коллегой обсуждались пути еще большего углубления экономического сотрудничества между странами.















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