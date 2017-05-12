Кремль угрожает Белому Дому за санкции Обамы

12.05.2017 22:22 Представители Кремля заявили, что в том случае, если Белый Дом не отменит санкции экс-президента США Барака Обамы относительно запрета на использование двух дипломатических объектов в Нью-Йорке и штате Мэриленд России, то Российская Федерация предпримет ответные меры, передает Голос Америки.



Такое заявление в Кремле сделали относительно распоряжения Обамы, которое он подписал в 2016 году. Согласно ему, 35 дипломатов РФ были выдворены из Америки, а также были закрыты два дипломатические дачные комплексы, размещенные на побережье на Востоке США.



"Мы проявляем терпение, мы считаем, что Обама пошел на такую выходку (по аресту российской госсобственности) перед Новым годом, которая просто не поддается никакому пониманию, но наш президент отреагировал спокойно, взвешенно", - сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.



Ушаков подчеркнул, что в том случае, если Белый Дом не отменит санкции бывшего президента, что , "конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны".



"Мы не стали сразу отвечать на эти выходки, однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял, об этом было четко заявлено президентом России..., об этом говорил и (министр иностранных дел РФ) Лавров в ходе визита 10 мая в Вашингтон", - пригрозил Вашингтону политик.



Согласно заявлению помощника президента РФ, правительство России будет стараться устранить все точки преткновения в международных отношениях стран до ожидаемой встречи президентов РФ и США в июле.















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