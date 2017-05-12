Шестерых фигурантов дела о «тюремном скандале» отправили в заключение

12.05.2017 22:59 Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для шестерых из семи обвиняемых в бесчеловечном обращении с заключенными, сообщает пресс-служба суда.



Накануне Главная прокуратура Грузии объявила об аресте шести бывших сотрудников Глданской: Нугзара Маргия, Малхаза Гвиниашвили, Зазы Хараишвили, Вахтанга Гугуцидзе, Давида Чихладзе и Давида Нозадзе.



По делу проходит еще один человек — начальник режима Глданской тюрьмы Олег Пацация, который был арестован еще в 2012 году и уже отбывает тюремное наказание.



Шестерым из обвиняемых грозит от четырех до 6 лет лишения свободы. Предварительное судебное слушание по делу назначено на 5 июля 2017 года.



По данным следствия, во время работы в 2011-2012 годах в учреждении по исполнению наказаний №8 со стороны всех семи обвиняемых имело место бесчеловечное, унижающее честь и достоинство обращение с заключенными с целью их запугивания и беспрекословного подчинения.



По данным прокуратуры, во время работы в тюрьме вышеназванные лица ограничивали заключенным право на прогулку, телефонный разговор и переписку. У заключенных не было возможности воспользоваться медицинской помощью, им ограничивали время на сон и отдых. Сотрудники тюрьмы самовольно выводили заключенных из камер, запирали в бане, где физически расправлялись с ними при помощи дубинок и других предметов. Кроме того, практиковалось запирание заключенных в помещении морга.



Во время следствия было допрошено до 600 заключенных, которые отбывали наказание в Глданской тюрьме в разное время.



Более ста заключенных указали, что особой жестокостью отличались Пацация и Гвиниашвили. Десятки заключенных назвали имена других пятерых сотрудников тюрьмы. В прокуратуре отмечают, что следствие по делу продолжается.



В течение пяти лет после смены власти в Грузии, по делу о пытках заключенных к ответственности было привлечено 70 сотрудников грузинских тюрем.



Громкий «тюремный скандал» начался накануне парламентских выборов 2012 года. МВД заявило о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В отставку подала министр по исполнению наказаний. Параллельно два телеканала показали кадры избиений и насилия над заключенными, снятыми в нескольких тюрьмах. Все это вызвало массовые акции протеста. В итоге «тюремный скандал» сыграл значительную роль в поражении на выборах партии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и победы коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».



Позже автор скандальной видеосъмки Владимир Бедукадзе, который сам являлся сотрудником Глданской тюрьмы и участвовал в избиении заключенных, признал, что часть кадров была постановочной, в том числе и шокирующие моменты «изнасилования» заключенных вениками. Однако власти все же признали, что избиение заключенных во время так называемого «карантина» было системным явлением.



Из 70 привлеченных к ответственности сотрудников тюрем, 42 уже приговорены к различным срокам заключения.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

