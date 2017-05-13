Пололикашвили: Это не моя победа, это победа Грузии

13.05.2017 11:38 Это не моя победа, это победа Грузии, - об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, оценивая свое избрание на эту должность.



«Это очень значимый день, это не моя победа, это победа Грузии. Еще раз подтвердилось, что Грузия является одной из самых потенциальных и привлекательных стран в сфере туризма. Хочу поблагодарить очень многих людей во главе с премьер-министром и Святейшим. День был очень эмоциональным и я хочу поздравить всю страну», - заявил Пололикашвили.



Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Королевстве Испания, постоянный представитель Грузии при Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили избран генеральным секретарем Всемирной туристской организации.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, Пололикашвили будет занимать эту должность до 2021 года.



«Примечательно, что это первый случай, когда кандидат Грузии избран руководителем важной международной организации.



Выборы состоялись в рамках 105-й сессии исполнительного совета организации в г. Мадриде. Кандидатуру Зураба Пололикашвили поддержало большинство стран-членов совета.



Избрание кандидата Грузии на ведущую руководящую должность международной организации подчеркивает роль Грузии и ее стремление внести вклад в осуществление международного управления.

Избрание Зураба Пололикашвили генеральным секретарем Всемирной туристской организации также является поддержкой международной общественности с точки зрения осуществленных Грузией реформ и достижений в сфере туризма.



МИД Грузии благодарит за поддержку все страны-члены исполнительного совета Всемирной туристской организации, сердечно поздравляет Зураба Пололикашвили с этой победой и желает успеха в осуществлении его новой, важной миссии», - заявляют во внешнеполитическом ведомстве.















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