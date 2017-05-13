Давид Саганелидзе сделал разъяснения по поводу фотографии с абхазским сепаратистом

13.05.2017 12:55



По заявлению Саганелидзе, о том, что вместе с ним на фотографии запечатлен Сенер Гогуа, он узнал из СМИ. Он также подчеркнул, что Гогуа участвовал в форуме от имени России.



Следует отметить, что Сенер Гогуа является представителем т.н. Торгово-промышленной палаты Абхазии в Турции. Он является бывшим "депутатом" абхазского "парламента", председателем фонда "Апсны", участником боевых действий. В его биографии отмечается, что участвовал он в боевых действиях против грузинской государственности добровольцем. Указаний о его связях с российскими фондами или организациями нет. Проживает в Турции.



"Делегация Партнерского фонда находится в КНР с рабочим визитом, где встречаемся с местными представителями нескольких провинций и участвуем в мероприятии международного масштаба. Делегация фонда уже приняла участие в международном бизнес-форуме китайского чая, который состоялся в провинции Хубей. Кроме нас в бизнес-форуме участвовали до 500 представителей разных стран.



Форум был организован китайской бизнес-консалтинговой компанией Huahe International и местной власти. В мероприятии участвовали представители крупнейших чайных компаний и бизнес-кругов, а также председатель Чайного международного комитета Ян Гиббс.



Мне, как представителю Грузии и Партнерского фонда, предоставилась честь принять участие в официальном открытии форума и вместе с другими четырьмя выступавшими обратиться к собравшейся общественности, рассказать о существующей в Грузии бизнес-среде, инвестиционных возможностях, а также о проекте Партнерского фонда и наших китайских партнеров по реабилитации чая в Грузии, общая инвестиционная стоимость которого составляет 500 млн долларов США.



Хочу подчеркнуть, что в проводимом в КНР бизнес-форуме делегация т.н Республики Абхазия не участвовала. Наряду с другими странами в форуме принимала участие делегация Российской Федерации, в составе которой, как оказалось, был Сенер Гогуа, представленный на фотографии, снятой организаторами.



О личности человека, снятого на фотографии вместе со мной, я узнал из опубликованной в СМИ информации. Данной фото снято организаторами в ходе осмотра чайных плантаций в регионе реки Янцзы в провинции Хубей, и на памятных фотографиях рядом со мной мог оказаться любой из 500 представителей принимавших участие стран.



Что касается отношений с лицами осетинского и абхазского происхождения, которые не принимали участия в военных конфликтах. Моя личная позиция заключается в том, что если в ходе деловых визитов мне придется встречаться с ними как представителями делегаций других стран, я готов пожать им руку и говорить об общей боли.



Тут же категорически заявляют, что исключаю участие в любом мероприятии, где т.н. Республика Абхазия будет представлена как независимое государство", - заявляет Саганледизе.



Он также прокомментировал распространенную информацию о его зарплате и отметил, что названная цифра не соответствует действительности.



"Так же неверна информация о моей зарплате, что якобы она составляет 33 000 лари. Я всегда пытался не трогать данную тему, несмотря на то, что часто спекулируют данной темой. Отвечу просто - это ложь. Я являюсь пятым по счету и самым низкооплачиваемым директором Партнерского фонда по сравнению с моими предшественниками. Зарплата исполнительного директора Фонда определена правительством постановлением наблюдательного совета.



В наблюдательный совет входят 4 члена правительства Грузии и 3 человека, приглашенные из частного сектора. В частности: министры экономики и устойчивого развития, финансов, энергетики и юстиции; представители "ТиБиСи-Банка, "Банка Грузии" и "Либерти банка", а возглавляет наблюдательный совет премьер-министр Грузии.



Моя нынешняя зарплата составляет 16000 лари, из них ежемесячно с благотворительной целью я отчисляю средства по одному лучшему студенту каждого из пяти факультетов Медицинского университета. Успешным учащимся публичной и музыкальной школы, где я учился, я отчислял средства еще будучи депутатом и продолжаю перечислять ежемесячно лучшим учащимся школ Они и Амбролаури.



Я также отчисляю средства детскому отделению Онкологического центра. Так что, из своей зарплаты я лично получаю столько же, сколько во время пребывания в парламенте.



Тут же хочу добавить - несмотря на то, что я не являюсь государственным служащим и не обязан заполнять имущественную декларацию, исходя из публичного интереса я заполнил декларацию и сделал публичными мои доходы. Любое заинтересованное лицо может это увидеть.



Также была распространена неверная информация о ремонтных затратах моей служебной машины. Заявляю, что я перемещаюсь на автомашине, которая была приобретена во время руководства фондом бывшего премьер-министра Ники Гилаури, на ремонт которой в 2017 году было потрачено 120 лари, а не 120000, как это тоже было опубликовано некоторыми СМИ.



Естественно, я не желал говорить на эти темы, но так как не заканчиваются спекуляции по поводу вышеуказанных тем, посчитал нужным предоставить общественности верную информацию", - заявил председатель Партнерского фонда Давид Саганелидзе.



Исполнительный директор Партнерского фонда Давид Саганелидзе комментирует распространенную нашим порталом фотографию , на которой он запечатлен вместе с руководителем "Международного фонда Апсны", участников боевых действий в Абхазии в 1992-1993 гг Сенером Гогуа. Фотография снята в рамках проводимого в Китае международного бизнес-форума.По заявлению Саганелидзе, о том, что вместе с ним на фотографии запечатлен Сенер Гогуа, он узнал из СМИ. Он также подчеркнул, что Гогуа участвовал в форуме от имени России.Следует отметить, что Сенер Гогуа является представителем т.н. Торгово-промышленной палаты Абхазии в Турции. Он является бывшим "депутатом" абхазского "парламента", председателем фонда "Апсны", участником боевых действий. В его биографии отмечается, что участвовал он в боевых действиях против грузинской государственности добровольцем. Указаний о его связях с российскими фондами или организациями нет. Проживает в Турции."Делегация Партнерского фонда находится в КНР с рабочим визитом, где встречаемся с местными представителями нескольких провинций и участвуем в мероприятии международного масштаба. Делегация фонда уже приняла участие в международном бизнес-форуме китайского чая, который состоялся в провинции Хубей. Кроме нас в бизнес-форуме участвовали до 500 представителей разных стран.Форум был организован китайской бизнес-консалтинговой компанией Huahe International и местной власти. В мероприятии участвовали представители крупнейших чайных компаний и бизнес-кругов, а также председатель Чайного международного комитета Ян Гиббс.Мне, как представителю Грузии и Партнерского фонда, предоставилась честь принять участие в официальном открытии форума и вместе с другими четырьмя выступавшими обратиться к собравшейся общественности, рассказать о существующей в Грузии бизнес-среде, инвестиционных возможностях, а также о проекте Партнерского фонда и наших китайских партнеров по реабилитации чая в Грузии, общая инвестиционная стоимость которого составляет 500 млн долларов США.Хочу подчеркнуть, что в проводимом в КНР бизнес-форуме делегация т.н Республики Абхазия не участвовала. Наряду с другими странами в форуме принимала участие делегация Российской Федерации, в составе которой, как оказалось, был Сенер Гогуа, представленный на фотографии, снятой организаторами.О личности человека, снятого на фотографии вместе со мной, я узнал из опубликованной в СМИ информации. Данной фото снято организаторами в ходе осмотра чайных плантаций в регионе реки Янцзы в провинции Хубей, и на памятных фотографиях рядом со мной мог оказаться любой из 500 представителей принимавших участие стран.Что касается отношений с лицами осетинского и абхазского происхождения, которые не принимали участия в военных конфликтах. Моя личная позиция заключается в том, что если в ходе деловых визитов мне придется встречаться с ними как представителями делегаций других стран, я готов пожать им руку и говорить об общей боли.Тут же категорически заявляют, что исключаю участие в любом мероприятии, где т.н. Республика Абхазия будет представлена как независимое государство", - заявляет Саганледизе.Он также прокомментировал распространенную информацию о его зарплате и отметил, что названная цифра не соответствует действительности."Так же неверна информация о моей зарплате, что якобы она составляет 33 000 лари. Я всегда пытался не трогать данную тему, несмотря на то, что часто спекулируют данной темой. Отвечу просто - это ложь. Я являюсь пятым по счету и самым низкооплачиваемым директором Партнерского фонда по сравнению с моими предшественниками. Зарплата исполнительного директора Фонда определена правительством постановлением наблюдательного совета.В наблюдательный совет входят 4 члена правительства Грузии и 3 человека, приглашенные из частного сектора. В частности: министры экономики и устойчивого развития, финансов, энергетики и юстиции; представители "ТиБиСи-Банка, "Банка Грузии" и "Либерти банка", а возглавляет наблюдательный совет премьер-министр Грузии.Моя нынешняя зарплата составляет 16000 лари, из них ежемесячно с благотворительной целью я отчисляю средства по одному лучшему студенту каждого из пяти факультетов Медицинского университета. Успешным учащимся публичной и музыкальной школы, где я учился, я отчислял средства еще будучи депутатом и продолжаю перечислять ежемесячно лучшим учащимся школ Они и Амбролаури.Я также отчисляю средства детскому отделению Онкологического центра. Так что, из своей зарплаты я лично получаю столько же, сколько во время пребывания в парламенте.Тут же хочу добавить - несмотря на то, что я не являюсь государственным служащим и не обязан заполнять имущественную декларацию, исходя из публичного интереса я заполнил декларацию и сделал публичными мои доходы. Любое заинтересованное лицо может это увидеть.Также была распространена неверная информация о ремонтных затратах моей служебной машины. Заявляю, что я перемещаюсь на автомашине, которая была приобретена во время руководства фондом бывшего премьер-министра Ники Гилаури, на ремонт которой в 2017 году было потрачено 120 лари, а не 120000, как это тоже было опубликовано некоторыми СМИ.Естественно, я не желал говорить на эти темы, но так как не заканчиваются спекуляции по поводу вышеуказанных тем, посчитал нужным предоставить общественности верную информацию", - заявил председатель Партнерского фонда Давид Саганелидзе.











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