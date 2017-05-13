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В Грузии продолжаются проверки пищевых блоков дошкольных образовательных учреждений


13.05.2017   15:47
Национальное агентство продовольствия Грузии приступило к проверке пищевых блоков дошкольных образовательных учреждений в масштабах всей страны, говорится в сообщении ведомства. Инспекции проходят в государственных и частных детских садах. Специалисты агентства проверяют столовые учреждений на соответствие установленным санитарно-гигиеническим нормам, условия хранения продуктов, их срок годности, а также соблюдение требований к личной гигиене персонала.

«Санитарно-гигиенические нормы и контроль стандартов продуктов питания в пищевых блоках дошкольных учреждений – один из главных приоритетов Национального агентства продовольствия. Процесс проверок продолжается непрерывно. В результате выданных рекомендаций, в пищевых блоках детских садов проводятся реабилитационные работы и вводятся улучшения. За текущий год критического несоответствия не было выявлено ни в одном пищевом блоке детских садов», - говорится в заявлении.

В агентстве отмечают, что периодически будут информировать общественность о результатах инспекционных проверок. С начала 2017 года специалисты ведомства провели проверки в 705 детских садах в разных регионах Грузии, в их числе 253 дошкольных учреждения в Тбилиси. За нарушения правил контроля сырья и маркировки были оштрафованы 8 пищевых блоков детсадов






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