Проект Конституции Грузии обсудили в Венецианской комиссии

13.05.2017 18:13 Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе и заместитель секретаря Совета национальной безопасности Леван Бодзашвили 12 мая встретились с президентом Венецианской комиссии Джани Букиккио и исполнительным секретарем комиссии Томасом Маркертом.



По информации пресс-службы президента Грузии, встреча была продуктивной и на ней обсуждался проект новой Конституции Грузии.



Представители президента Грузии рассказали руководителям Венецианской комиссии обо всех спорных вопросах, на которых было заострено внимание в ходе всенародного обсуждения конституционных изменений.



«Встреча прошла в деловой обстановке и была очень продуктивной. Как видно, в ближайшем будущем в Берлине пройдет конференция, на которой будет более детально обсуждаться проект Конституции Грузии. В связи с переходом на парламентскую модель критических замечаний не было, но было отмечено, что в случае перехода на такую модель управления нужно обязательно улучшить избирательное законодательство», — передает пресс-служба комментарий Анны Долидзе.



Как известно, президент Грузии подключился к процессу всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию Грузии и принял участие в нескольких организованных парламентом встречах с населением. Обсуждение проходило на фоне резкого противостояния между правящей партией, с одной стороны, и президентом, представителями оппозиции и непарламентского сектора, с другой. Оппоненты нынешней власти критиковали в конституционном проекте введение непрямых выборов президента, урезание полномочий президента, а также предложенную систему выборов парламента, при которой нераспределенные голоса должны достаться победившей на выборах партии. После одной из встреч пресс-служба президента сообщила о том, что Георгий Маргвелашвили направляет своих представителей в Венецианскую комиссию Совета Европы, чтобы донести до ее руководства свою позицию по конституционному законопроекту.















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