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МВД начало следствие по делу о нападении на главу Госаудита
13.05.2017 18:52
В связи с произошедшим нападением на генерального аудитора Лашу Тордия МВД Грузии начало расследование.
По информации МВД, следствие по делу начато по статье 126 УК Грузии (насилие). В МВД на данном этапе не уточняют, какие следственные действия проведены и задержан ли кто-нибудь.
По информации генерального аудитора Лаши Тордия, на него накануне в club-lounge “El Centro” напали бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе и сопровождающие его лица. Как говорит Тордия, Парцхаладзе напал на него из-за того дела, по которому Служба аудита проводит расследование и оно касается вопроса передачи земель в 2016 году.
О связи Парцхаладзе с этим делом и деталям расследования генеральный аудитор планирует рассказать в понедельник, 15 мая.
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