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Президент Грузии посетит Словакию с трехдневным официальным визитом


13.05.2017   21:29
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили завтра, 14 мая, отправится в Словакию с трехдневным официальным визитом. В рамках визита он проведет встречу со своим словацким коллегой Андреем Киской, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и спикером Национального совета. Президент Грузии также выступит в Университете имени Коменского в Братиславе, где прочтет лекцию о важности европейской стабильности и безопасности Черноморского региона.

Маргвелашвили в поездке будет сопровождать первая леди Мака Чичуа, а также государственная делегация, в которую войдут госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, замглавы МИДа Давид Джалагания, председатель Совета безопасности Давид Раквиашвили, советник президента, секретарь по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе, парламентарии, а также полномочный посол Грузии в Словакии Реваз Гачечиладзе.

Президент Словакии Андрей Киска посещал Грузию с официальным визитом в июне 2016 года - это был первый официальный визит президента Словакии в Грузию за историю дипломатических отношений двух стран. Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии - в 2014 году.






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