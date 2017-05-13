ЕНП обеспокоена новыми поправками в Конституцию Грузии

13.05.2017 21:31 Европейская народная партия (ЕНП) серьезно обеспокоена в связи с внесением в Конституцию Грузии изменений, предложенных правящей партией «Грузинская мечта». Конституционная реформа стала главной темой встречи председателя парламента Ираклия Кобахидзе и вице-президента ЕНП Паоло Рангеля.



Делегация высокого уровня самой крупной и наиболее влиятельной политической партии Европы во главе с Рангелем находилась в Грузии с 10 по 12 мая с целью оценки текущего политического ландшафта, а также обсуждений с ключевыми заинтересованными сторонами вопросов, касающихся евроатлантической интеграции Грузии.



Во время переговоров с Кобахидзе, который возглавлял готовившую поправки конституционную комиссию, Рангель отметил, что многие из предложенных изменений «могут серьезно подорвать дальнейшее демократическое и плюралистическое развитие страны». «Все предлагаемые изменения должны рассматриваться в свете политического контекста и исторического опыта Грузии. Злоупотребления конституционным большинством с тем, чтобы негативно повлиять на систему сдержек и противовесов в пользу правящего большинства, стали бы большим шагом назад», - приводится заявление вице-президента ЕНП на сайте партии.



В сообщении перечислены предполагаемые изменения, которые вызывают наибольшую обеспокоенность Европейской народной партии. Так, речь идет о непрямых выборах президента, распределении нераспределенных мандатов, установлении 5-процентного избирательного барьера для политических партий, а также запрета создания избирательных блоков.



«Все эти поправки могут серьезно подорвать дальнейшее демократическое и плюралистическое развитие страны, с учетом ее нынешнего политического контекста. Предпринимать эти шаги следует только при достижении широкого политического консенсуса и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», - подчеркнул вице-президент ЕНП.















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