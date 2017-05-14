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Президент Грузии с официальным визитом посетит Словакию
14.05.2017 12:36
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня отправится с официальным визитом в Словацкую Республику.
Как сообщает администрация президента, Георгий Маргвелашвили посетит Словакию вместе с первой леди Макой Чичуа и членами государственной делегации. В составе делегации будут также госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, заместитель главы МИД Грузии Давид Джалагания, глава администрации президента Георгий Абашишвили, председатель Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе, парламентарии: Мамука Чиковани, Роман Гоциридзе, Ада Маршания и Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Словакии Реваз Гачечиладзе.
Официальная церемония встречи Георгия Маргвелашвили состоится 15 мая в резиденции президента Словакии Андрея Киски, после чего президенты Грузии и Словакии проведут встречу с глазу на глаз и в расширенном составе.
По окончанию встречи президенты сделают заявление для СМИ и ответят на вопросы словацких и грузинских журналистов.
В рамках официального визита также запланированы встречи президента с премьер-министром и спикером Национального совета Словакии.
В Братиславе президент Грузии также выступит в Университете имени Коменского с лекцией по вопросу безопасности Черноморского региона в плане европейской стабильности и проведет встречу с грузинскими студентами университета.
Государственный визит президента Грузии в Словакии завершится 17 мая.
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