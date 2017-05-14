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Прокуратура опрашивает главу госаудита по совершенному на него нападению


14.05.2017   13:01
Представители Главной прокуратуры Грузии опрашивают руководителя Службы государственного аудита Лашу Тордия, который до сих пор находится в одной из тбилисских клиник после совершенного на него нападения.

На Тордия напали вечером 12 мая возле заведения «El Centro» на улице Шардена. Он был госпитализирован в университетскую клинику имени Аладашвили с сотрясением мозга. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. В МВД Грузии по факту нападения возбудили дело по 1 части 126 статьи УК Грузии — «побои».

Тордия говорит, что на него напал бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, что, по его словам, могут подтвердить многочисленные свидетели драки.
Тордия считает, что именно его профессиональная деятельность послужила мотивом для Парцхаладзе.

Он подчеркивает, что в настоящее время госаудит изучает обстоятельства аукциона, по итогам которого принадлежащая Парцхаладзе строительная компания получила от мэрии Тбилиси права на владение участком земли общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Глава службы госаудита считает, что в данном случае речь идет о непотизме, а расследование со стороны госаудита, в свою очередь, стало мотивом для действий Парцхаладзе.

Отар Парцхаладзе занял пост главного прокурора в ноябре 2013 года по указу Ираклия Гарибашвили, на тот момент занимавшего пост премьер-министра Грузии. До этого Парцхаладзе некоторое время работал в должности главы следственной службы министерства финансов.

Уже в декабре 2013 года Парцхаладзе подал в отставку. Поводом для такого решения он назвал «появившиеся в обществе вопросы» относительно его биографии.

За несколько дней до отставки Пхаладзе, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Парцхаладзе в 2001 году был осужден в Германии за воровство и разбой, в связи с чем его право занимать государственные должности было ограничено вплоть до 2016 года.

Главный прокурор Грузии тогда признал, что действительно был осужден в Германии, но лишь за конфликт с полицейским, а разговоры о своей судимости за более тяжкое преступление назвал политической кампанией против него.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/professionalnaya-deyatelnost-mogla-stat-motivom-napadeniya-na-glavu-sluzhby-gosaudita/#t20c






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