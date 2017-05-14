|
Премьер будет присутствовать на похоронах погибших в результате несчастного случая шахтеров
14.05.2017 14:26
На похоронах погибших в результате несчастного случая шахтеров будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Эту информацию журналистам подтвердил поверенный президента – губернатор региона Имеретии Гиви Чичинадзе.
Похороны погибших шахтеров пройдут в Ткибули сегодня. Алеко Челишвили, Гизо Кублашвили, Виктор Дагундаридзе и Гизо Губелидзе трагически погибли 9 мая, выполняя технические работы на грузовой бадье.
Шахтеры упали с высоты 400 метров. Найти и поднять на поверхность их останки удалось в результате 14-часовой поисковой операции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна