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Премьер будет присутствовать на похоронах погибших в результате несчастного случая шахтеров


14.05.2017   14:26
На похоронах погибших в результате несчастного случая шахтеров будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Эту информацию журналистам подтвердил поверенный президента – губернатор региона Имеретии Гиви Чичинадзе.

Похороны погибших шахтеров пройдут в Ткибули сегодня. Алеко Челишвили, Гизо Кублашвили, Виктор Дагундаридзе и Гизо Губелидзе трагически погибли 9 мая, выполняя технические работы на грузовой бадье.
Шахтеры упали с высоты 400 метров. Найти и поднять на поверхность их останки удалось в результате 14-часовой поисковой операции.






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