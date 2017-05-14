Премьер будет присутствовать на похоронах погибших в результате несчастного случая шахтеров

14.05.2017 14:26 На похоронах погибших в результате несчастного случая шахтеров будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Эту информацию журналистам подтвердил поверенный президента – губернатор региона Имеретии Гиви Чичинадзе.



Похороны погибших шахтеров пройдут в Ткибули сегодня. Алеко Челишвили, Гизо Кублашвили, Виктор Дагундаридзе и Гизо Губелидзе трагически погибли 9 мая, выполняя технические работы на грузовой бадье.

Шахтеры упали с высоты 400 метров. Найти и поднять на поверхность их останки удалось в результате 14-часовой поисковой операции.















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