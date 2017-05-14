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Макрон официально вступил в должность президента Франции


14.05.2017   16:50
Эммануэль Макрон, избранный во втором туре выборов президентом Франции, официально вступил в должность.

Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье.

После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

Новый хозяин дворца остался, чтобы участвовать в торжественных мероприятиях. После того, как глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус огласил окончательные результаты голосования 7 мая, Макрон официально стал президентом.

«Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции», — с этих слов начал Макрон первую речь в новом качестве.

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента, в котором соперницей лидера движения «Вперед» была кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. По данным МВД, Макрон одержал верх с результатом 66,1% голосов, тогда как Ле Пен набрала 33,9%.

До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.






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