На предприятиях высокого риска в Грузии будут работать инспекторы

14.05.2017 17:10 Специальная мониторинговая группа займется проверкой условий труда на предприятиях высокого риска, говорится в совместном приказе министров экономики и здравоохранения. Министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко подписали приказ после того, как 9 мая четверо рабочих погибли на шахте по добыче угля имени Миндели в Ткибули.



Омбудсмен, представители НПО и профсоюзов настаивают, что причины трагедии следует искать в несоответствующих условиях труда. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили заявил, что из-за того, что правительство в течение многих лет игнорировало необходимость создания эффективной трудовой инспекции, произошедшее в Ткибули уже нельзя назвать несчастным случаем.



«С целью мониторинга условий труда и технического инспектирования объектов на рабочих местах с тяжелыми, вредными и опасными условиями, а также содержащих повышенную техническую опасность, которые представляют собой повышенные риски для жизни и здоровья человека, создать совместную группу мониторинга министерства экономики и устойчивого развития и министерства труда, здравоохранения и социальной защиты», - говорится в приказе, обнародованном на сайте Минэкономики.



Группа мониторинга будет работать до принятия поправок в Трудовой кодекс Грузии об обеспечении безопасности труда. Согласно совместным данным Объединенных профсоюзов Грузии и Министерства внутренних дел, в 2007-2016 годы от производственных травм в стране скончались 416 человек, а 716 получили тяжелые телесные повреждения.















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