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Кобахидзе: Государству институт президента нужен


14.05.2017   20:16
Всенародное обсуждение конституционных изменений состоится завтра в филармонии Завтра завершится первый этап всенародного обсуждения запланированных конституционных изменений. Завтра встреча состоится в концертном зале филармонии в Тбилиси.

Всенародное обсуждение конституционных изменений началось 5 мая в Кутаиси. Встречи прошли в Амбролаури, Чохатаури, Батуми, Зугдиди, Ахалцихе, Гори, Телави, Мцхета и Рустави.

Как сообщает председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, процесс ознакомления общества с запланированными в конституции изменениями не закончится завтрашней встречей. По информации Мдинарадзе, организационная комиссия всенародного обсуждения проведет встречи с различными группами.

«Мы встретимся с различными группами, чтобы максимально обеспечить включенность общества и узнавание мнения общества. На проведенных в разных городах встречах мы в определенной мере достигли этой цели. Постараемся максимально учесть мнение населения. Ведется стенографическая запись встреч и их протоколирование. Вопросы, замечания, доводы, высказанные на встречах, будут рассортированы. Постараемся обсудить каждый из них и внутри большинства», - сообщил «IPN» Мамука Мдинарадзе.

Всенародное обсуждение конституционных изменений продлится месяц. После этого процесс продолжится в парламенте.






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