Всенародное обсуждение конституционных изменений состоится сегодня в Тбилиси

15.05.2017 10:18 Сегодня завершится первый этап всенародного обсуждения запланированных конституционных изменений. Сегодня встреча состоится в концертном зале филармонии в Тбилиси.



Всенародное обсуждение конституционных изменений началось 5 мая в Кутаиси. Встречи прошли в Амбролаури, Чохатаури, Батуми, Зугдиди, Ахалцихе, Гори, Телави, Мцхета и Рустави.



Как заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, процесс ознакомления общества с запланированными в конституции изменениями не закончится сегодняшней встречей. По информации Мдинарадзе, организационная комиссия всенародного обсуждения проведет встречи с различными группами.



«Мы встретимся с различными группами, чтобы максимально обеспечить включенность общества и узнавание мнения общества. На проведенных в разных городах встречах мы в определенной мере достигли этой цели. Постараемся максимально учесть мнение населения. Ведется стенографическая запись встреч и их протоколирование. Вопросы, замечания, доводы, высказанные на встречах, будут рассортированы. Постараемся обсудить каждый из них и внутри большинства», - заявил агентству «IPN» Мамука Мдинарадзе.



Всенародное обсуждение конституционных изменений продлится месяц. После этого процесс продолжится в парламенте.















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