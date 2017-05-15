NDI: Лишь 8% опрошенных полностью уверены, что власть осуществляет важные изменения в стране

15.05.2017 11:59 Национально-демократический институт (NDI) публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.



На вопрос, насколько вы согласны с мнением, что существующая власть осуществляет важные для вас изменения, данные перераспределились следующим образом:



Полностью согласен - 8%

Частично согласен – 41%

Частично не согласен -20%

Вообще не согласен – 28%



Примечательно, что по сравнению с исследованием марта 2016 года возросло число тех, кто думает положительно, а отрицательный показатель снизился.



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента посредством прямого интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.

















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