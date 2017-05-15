|
Кобахидзе: В стране Ильи Чавчавадзе нет места коммунистам
15.05.2017 17:24
Последняя встреча в рамках всеобщего рассмотрения Конституции в большом концертном зале Тбилиси началась на шумном фоне. Группа молодых людей ворвалась в зал филармонии с возгласами "Конституция народу", и не дает председателю парламента открыть заключительный этап рассмотрения, связанного с конституционными изменениями. По их заявлению, причиной протеста является пренебрежительное отношение власти к вопросу безопасности труда в стране.
Ираклий Кобахидзе назвал членов "Аудитории 115"молодыми коммунистами.
"Несколько молодых коммунистов не дают 2 500 человеку возможность рассмотреть Конституцию Грузии. Вы избрали неправильную нишу. В стране Ильи Чавчавадзе нет места коммунистам. Здесь нет места молодым коммунистам. Это стоящее сожаления явление, я призываю вас встать на путь Ильи Чавчавадзе - путь образования. Вы избрали путь коммунизма, и это неправильный выбор. Призываю вас, идти по пути знания и учебы. В Грузии никогда не будет места молодым коммунистам. Это псевдолиберализм, что характерно для коммунистов"- обратился к молодым людям Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна