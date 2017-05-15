Кобахидзе: В стране Ильи Чавчавадзе нет места коммунистам

15.05.2017 17:24 Последняя встреча в рамках всеобщего рассмотрения Конституции в большом концертном зале Тбилиси началась на шумном фоне. Группа молодых людей ворвалась в зал филармонии с возгласами "Конституция народу", и не дает председателю парламента открыть заключительный этап рассмотрения, связанного с конституционными изменениями. По их заявлению, причиной протеста является пренебрежительное отношение власти к вопросу безопасности труда в стране.



Ираклий Кобахидзе назвал членов "Аудитории 115"молодыми коммунистами.



"Несколько молодых коммунистов не дают 2 500 человеку возможность рассмотреть Конституцию Грузии. Вы избрали неправильную нишу. В стране Ильи Чавчавадзе нет места коммунистам. Здесь нет места молодым коммунистам. Это стоящее сожаления явление, я призываю вас встать на путь Ильи Чавчавадзе - путь образования. Вы избрали путь коммунизма, и это неправильный выбор. Призываю вас, идти по пути знания и учебы. В Грузии никогда не будет места молодым коммунистам. Это псевдолиберализм, что характерно для коммунистов"- обратился к молодым людям Ираклий Кобахидзе.

















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