Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: В стране Ильи Чавчавадзе нет места коммунистам


15.05.2017   17:24
Последняя встреча в рамках всеобщего рассмотрения Конституции в большом концертном зале Тбилиси началась на шумном фоне. Группа молодых людей ворвалась в зал филармонии с возгласами "Конституция народу", и не дает председателю парламента открыть заключительный этап рассмотрения, связанного с конституционными изменениями. По их заявлению, причиной протеста является пренебрежительное отношение власти к вопросу безопасности труда в стране.

Ираклий Кобахидзе назвал членов "Аудитории 115"молодыми коммунистами.

"Несколько молодых коммунистов не дают 2 500 человеку возможность рассмотреть Конституцию Грузии. Вы избрали неправильную нишу. В стране Ильи Чавчавадзе нет места коммунистам. Здесь нет места молодым коммунистам. Это стоящее сожаления явление, я призываю вас встать на путь Ильи Чавчавадзе - путь образования. Вы избрали путь коммунизма, и это неправильный выбор. Призываю вас, идти по пути знания и учебы. В Грузии никогда не будет места молодым коммунистам. Это псевдолиберализм, что характерно для коммунистов"- обратился к молодым людям Ираклий Кобахидзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Германия проведут инвестиционный форум
В Грузии будет открыт китайский банк
«Банк Грузии»: Для Грузии вполне достаточно 5-6 банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ
Аппарат омбудсмена: Изучено около 73 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах в Совет старейшин Еревана
Глава ЦИК Армении прокомментировал инцидент с кандидатом в мэры Еревана Заруи Постанджян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна