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Избитый на днях глава Госаудита подозревает прокуратуру в сговоре с экс-главпрокурором
15.05.2017 17:53
«У меня возникло подозрение, что бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе и Главная прокуратура действуют согласованно»- заявил несколько минуты назад журналистам начальник Службы государственного аудита Лаша Тордия.
Он рассказал об обстоятельствах, которые породили это подозрение.
"Исходя из вчерашнего дня, мое доверие к прокуратуре является минимальным. Мое подозрение основано на обстоятельствах, которые были развиты вчера после того, как у меня были прокуроры и задали мне вопросы, выпил ли я алкогольные напитки, а уже вечером мы увидели заявление, которое сделал господин Отар. У меня возникло подозрение, что гражданин Отар Парцхаладзе и Главная прокуратура действуют согласованно. Вдобавок к этому то, что у него дома мобилизована финансовая полиция, высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел, которые в 2 и 3 часа ночи собираются у него, и обсуждают какие-то вопросы"- заявил Тордия.
По словам начальника Службы государственного аудита, он не боится ни финансовой полиции, ни прокуратуры.
"Я уверен, что на днях в мой адрес прозвучит немало обвинений, возможно, распространят видео. Я готов ко всему. Меня не запугает ни финансовая полиция, ни прокуратура. Мне просто жаль, что государственные ведомства вовлечены в оправдание действия одного бандита"- отметил Лаша Тордия.
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