Маргвелашвили попросил президента Словакии поддержать Грузию на саммите НАТО

15.05.2017 18:43 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили попросил президента Словакии Андрея Киску поддержать Грузию на саммите НАТО. Об этом находящийся в Словакии с визитом Георгий Маргвелашвили заявил после встречи с Андреем Киской.



«Естественно, когда обращаешься к президенту с просьбой о помощи стране, особенно в таком важном формате как НАТО, у этой просьбы есть, с одной стороны, государственное основание и это должно опираться на высокую культуру и высокий формат сотрудничества между странами, однако также должно быть и личностное основание – личностная степень отношений с президентами. Хочу сказать, что после приветствий моя беседа с г-ном президентом началась именно с просьбы о том, чтобы на саммите НАТО у него была позиция в поддержку Грузии и предпосылкой для этого служат отношения между государствами и то личностное расположение, которое у меня есть к г-ну президенту, в плане того, что я чувствую себя комфортно, когда прошу его зафиксировать позицию от имени Грузии на саммите НАТО», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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