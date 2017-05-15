ЕНД обнародовало скандальные документы о сделке между мэрией и экс-главпрокурором

15.05.2017 19:12 "Национальное движение" обнародовало документы, которые изучит Служба аудита, и касаются вопроса выдачи земельного участка Отару Парцхаладзе. Документы обнародовал на сегодняшнем брифинге один из лидеров партии, Ираклий Надирадзе.



По его информации, дело касается земельного участка, заменить которую компания, находящаяся в настоящее время в собственности Отара Парцхаладзе, просила с 2010 года, но тбилисская мэрия удовлетворила требование только после того, как владельцем компании стал бывший главный прокурор.



По словам Надирадзе, Отар Парцхаладзе собирается построить на земельном участке, где планировалось устройство рекреационной зоны, четыре двадцатиэтажных корпуса.















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