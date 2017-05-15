ЕНД требует предварительного заключения для экс-главпрокурора Грузии

15.05.2017 19:13 "Единое национальное движение" требует для бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе предварительного заключения до завершения расследования. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил один из лидеров партии Заза Бибилашвили.



Заза Бибилашвили обратился к Главной прокуратуре с тремя требованиями: переквалифицировать дело, обнародовать видеоматериалы, отображающие инцидент, и взять Отара Парцхаладзе под предварительное заключение.



"От имени "Национального движения", и вместе с грузинским обществом, первым делом следует опубликовать все пленки, изъятые с места преступления. Общество без всякого приукрашивания должно увидеть, что произошло на [улице] Шердене в [клубе] "Эль Центро" три дня назад; Второе - необходимо переквалифицировать следствие, текущее по данному преступлению, и вместо легкой статьи, которую избрала прокуратура для того, чтобы вывести чистым ее неформального правителя и друга сына Иванишвили, провести расследование преступления по адекватной статье; И третье - пока проводится следствие, прокуратура должна потребовать предварительного заключения для Парцхаладзе"- заявил Бибилашвили.



В то же время "Национальное движение" обнародовало документы, которые по заявлению членов партии, изучит Служба аудита, и которые касаются выдачи земельного участка для Парцхаладзе.



По заявлению одного из лидеров Партии, Ираклия Надирадзе, на земельном участке, где планировалось устройство рекреационного пространства, Отар Парцхаладзе планирует строительство четырех 20-этажных жилых корпусов.



"Компания, которая с 2010 года просила заменить место, ускоренно, с нарушением закона заменили землю только после того, как владельцем этой компании стал Отар Парцхаладзе. Это документ, которым господин Парцхаладзе требует строительства четырех двадцатиэтажных корпусов во вред интересам населения. Здесь было запланировано устройство рекреационной зоны, и создание зеленых пространств. Это документ, который подтверждает, что Парцхаладзе за один день стал миллионером, и сейчас требует от мэрии, прибавить к своим миллионам миллионы во вред интересам населения, и расправится со всеми, кто будет мешать ему на этом пути, теми же насильственными методами, как расправился с господином Тордия. Мы требуем от господина Нармания, не совершать преступления, остановить рассмотрение данного вопроса, и не защищать преступные интересы "Грузинской мечты"- заявил Ираклий Надирадзе.



















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