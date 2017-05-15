Грузия и Словакия будут углублять взаимоотношения

15.05.2017 20:33 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках начавшегося 15 мая официального визита в Братиславу встретился с президентом Словакии Андреем Киской. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече, которая прошла в формате один на один, главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и пути их углубления.



Стороны договорились о максимальном использовании политического и экономического потенциала для плодотворного сотрудничества и достижения ощутимых результатов.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил Словакию за то, что в период ее председательства в Евросоюзе эта страна выразила Грузии максимальную поддержку в процессе либерализации визового режима с ЕС. Он также подчеркнул значение той поддержки, которую партнеры оказывают Грузии на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Президент Грузии отметил важность подписанного президентом США «Акта консолидированных ассигнований» и заявил, что этот акт будет содействовать усилению политики непризнания «оккупированных» Россией Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Развивая эту тему, Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия «перешла от режима ползучей оккупации к явной аннексии», и призвал союзников и партнеров вместе с Грузией разработать антианнексионную политику и в дальнейшем делать координированные шаги по предотвращению «аннексии».



В беседе с Андреем Киской Георгий Маргвелашвили отметил, что для Грузии важно, чтобы на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе партнеры и союзники на высшем уровне зафиксировали позицию Грузии и выразили ей сильную поддержку.



На встрече также обсуждались вопросы безопасности и стабильного развития Черноморского региона, возможности и необходимость расширения сотрудничества между Вишеградской группой и Черноморским регионом и предстоящий саммит Восточного партнерства.















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