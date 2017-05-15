Избитый генеральный прокурор, завод авиачастей, и миллионы Парцхаладзе

15.05.2017 20:41 Генерального аудитора Грузии, Лашу Тордия избили, на него физически напал бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе. Лаша Тордия связывает происшедшее с деятельностью Службы аудита, в частности с передачей земельных участков мэрией, где фигурирует Парцхаладзе.



Предприятие по производству запчастей для самолетов за 85 миллионов долларов:



25 августа 2015 года компания, тогдашним директором и владельцем 40% доли которой был Отар Парцхаладзе, приобрела у мэрии 62 000 квадратных метров площади недвижимости вблизи от аэропорта Тбилиси за 200 000 лари. На территории находится бывший завод "Поладмшени". Согласно контракту, на данной территории должна быть осуществлена инвестиция как минимум в 10 миллионов лари.



7 сентября 2015 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с Партнерским фондом представил проект завода частей самолетов. По проекту, вместе с Партнерским фондом соинвестором завода является "Royal Development" Отара Парцхаладзе, и он строится на земельном участке компании Парцхаладзе.



Оператором завода является израильская технологическая компания "Elbit Cyclone". Планируется вывозить на экспорт 100% продукции, и ими будут снабжаться "Boeing", "Airbus", "Bombardier", и другие компании.



В прошлом году "Международная прозрачность Грузия" (TI Грузия) опубликовала отчет о связи компании Парцхаладзе и Партнерского фонда. Согласно отчету, здание и инфраструктура, построенная "Royal Development", по договору долгосрочной аренды будет передана компании "JSC Aerostructure Technologies Cylone" (ATC), совместно созданной "Elbit Cyclone" и Партнерским фондом. Следовательно, реальным собственником завода будет компания Отара Парцхаладзе.



В ходе подготовки отчета в связи с Парцхаладзе "TI Грузия" связалась с инвестором проекта, Партнерским фондом. С периодом подготовки отчета подозрительно совпало изменение директора "Royal Development". Согласно бизнес-реестру, из выписки компании 29 июня 2016 года исчезло имя Отара Парцхаладзе.



Четыре двадцатиэтажных корпусов на Нуцубидзе:



Еще одна компания Отара Парцхаладзе "BSRC DG Development" в 2016 году оформила с мэрией договор об обмене земли. Компания Парцхаладзе поменялась с мэрией недвижимостью на территории "Мзиури" на шесть раз больше территорию на Нуцубидзе.



Площадь данной территории составляет 6,7 тысяч квадратных метров, и на ней строительная компания Отара Парцхаладзе строит четыре двадцатиэтажных корпуса.



По данным бизнес-реестра, директором и владельцем 100% доли "BSRC DG Development" является Отар Парцхаладзе. В прошлом данная компания принадлежала еще одной вышеупомянутой компании Парцхаладзе "Royal Development".





"Табула"











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