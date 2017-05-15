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Бывший главный прокурор Грузии ответил на обвинения в избиении главного аудитора


15.05.2017   20:50
Бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе сделал заявление относительно нападения в одном из баров Тбилиси на руководителя Службы государственного аудита Грузии Лашу Тордия, в котором пострадавший обвинил Парцхаладзе.

Экс-генпрокурор пояснил, что конфликт спровоцировал сам Тордия, будучи нетрезвым. "Мы расходились по домам, именно тогда вмешался пьяный генеральный аудитор, из-за агрессивных действий которого все переросло в небольшой конфликт, который разрешился через несколько минут", - сообщил Парцхаладзе Первму каналу Общественного вещателя Грузии.

Он высказал предположение, что Тордия испытывал негативные эмоции относительно "некоторых действий" на посту главного прокурора. Парцхаладзе обратил внимание, что готов максимально сотрудничать со следствием и предоставить любые сведения о своей работе главным прокурором. "Были задеты мои честь и достоинство, был нарушен целый ряд моих прав, гарантированных Конституцией, в том числе презумпция невиновности, и посредством моих адвокатов я использую все правовые методы с тем, чтобы восстановить мои нарушенные права и заставить генерального аудитора публично извиниться за клевету", - заверил Парцхаладзе.

Экс-прокурор призвал также расследовать все случаи грубого нарушения общественного порядка, которые, по его словам, систематически совершает Тордия в состоянии алкогольного опьянения, пояснив, что таких фактов насчитывается немало.






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