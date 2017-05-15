Россия требует от Тбилиси отказа от государственных интересов в пользу отношений с Москвой

15.05.2017 21:11 Министерство иностранных дел России опубликовало очередной "дипломатический" пасквиль по поводу визита экс-мэра Москвы в Грузию и решения грузинских властей внести Лужкова в "черный список". В Москве действия властей Грузии назвали "провокацией".



Напомним, что Лужков не раз нарушил законодательство Грузии, в частности, закон "Об оккупированных территориях", посетив оккупированные территории Абхазии и Цхинвалського региона, который предусматривает штраф до 3 тысяч долларов или лишение свободы сроком до 5 лет.



Так вот - в Москве считают, что требование грузин к гражданам иностранных государств исполнять законодательство Грузии - это "систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией". На человеческом языке это означает, что Москва требует от Тбилиси отказаться от своих государственных интересов в пользу налаживания отношений с Кремлем. Ну и не обошлось и без стандартного шантажа, исполненного на дипломатическом языке, напомнив нам об экономических отношениях: "Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", - заявляет МИД РФ.



Все это МИД России еще раз связал с отсутствием дипломатических отношений и призвал своих граждан "к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию".



При этом Москва правильно полагает, что "к Ю.М.Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции «Закона об оккупированных территориях» и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул «гостеприимную Грузию»". Нынешним грузинским властям не хватает ни решительности, ни сообразительности, ни государственного мышления.



Что касается элементов шантажа, то не раз грузинская общественность и оппозиционные политики предупреждали грузинские власти об опасности каких-либо отношений с российской стороной, и непозволительности превращать Грузию в заложники пары бутылок вина и пучка петрушки, однако грузинские власти уже шестой год продолжают играть в непонятную игру в "поддавки". Видимо в Москве полагают, что миллион российских туристов в год и несколько миллионов бутылок вина могут заставить Грузию отказаться от территориальной целостности. Впрочем, это претензия не столько к Москве, сколько опять же к властям Грузии, которые позволяют Москве, и не только, так думать.















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