Цискаришвили: «Решения Трампа по Грузии являются уроком и для Европы»

15.05.2017 21:35 «Всем стала ясна разница между нынешним президентом США и его предшественником. Сразу после августовской войны 2008 года Обама объявил «политику перезагрузки» с Россией, что стало основанием для потери времени и поощрения агрессивной политики Кремля. Трамп, как видно по его первым шагам, не собирается поощрять Кремль и планирует усилить позиции и влияние США не только в направлении Грузии, но и по всем важным направлениям. Стало ясно, что для новой администрации США в этом регионе Грузия является стратегически важным партнером», - заявил эксперт Сосо Цискаришвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Очень интересным оказался американский визит премьер-министра. Следует предположить, что такая искренняя и неожиданная встреча между премьером Грузии и президентом США станет началом новой эры в отношениях наших стран. Эта встреча также развеяла все вопросы и подозрения, которые высказывались по поводу внешнего вектора наших властей... Я уверен, что решения Трампа относительно Грузии важны не только для грузино-американских отношений, но и служат уроком для любящей нас Европы, которая не перестает услуживать Кремлю. Сейчас важно перенести все внимание на внутренние проблемы и попытаться развивать страну более эффективно, потому что наши успехи на внешней арене признают все. Если кто-то разочаровался из-за этого, то я скажу им, что Россия готова предоставить гражданство всем, кто родился в СССР, и их потомкам. Путь открыт, езжайте, господа, Россия с радостью вас примет», - отметил в беседе с корреспондентом издания Сосо Цискаришвили.



«Надеюсь, Кремлю хватит благоразумия и они не будут делать харакири своей стране. Это произойдет в том случае, если аморальная и абсолютно несправедливая политика Кремля по отношению к соседним странам продолжится. Результаты исследования NDI, согласно которым большинство опрошенных связывают безопасность страны с США и НАТО, а самой большой угрозой называют Россию, являются четким ответом населения Грузии Москве, а также посылом США и НАТО... Очень многое зависит от того, что подразумевает Грузия под той возможностью, которую предоставляют нам последние решения США», - продолжил респондент.



«Я уверен, что не только я слежу за российским телепространством, где в ходе политических дискуссий в разных ракурсах рассматривают отношение к Грузии. В этом процессе самой популярной и интенсивно подаваемой российскому населению формулой является идея, что воевать с Грузией необязательно, потому что ее можно купить. Поэтому нам следует быть осторожнее, на каждом шагу нужно искать признаки этой формулы и не смешивать политическое коварство и благо инвестиций. Субъекты, участвующие в конституционном процессе, должны хорошо осознавать проблему - стоит ли продавать земли иностранцам. Перед аналогичным недоразумением мы оказались тогда, когда правительство «обрадовало» нас идеей о продаже 25% акций «Грузинской железной дороги» и магистрального газопровода. Подобные планы - или злой умысел, или непростительная глупость. В таком случае нам можно будет распрощаться с геополитикой», - заключил эксперт.















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