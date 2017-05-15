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Кобахидзе убежден, что на следующих парламентских выборах 5%-ный барьер преодолеют более 3-х партий


15.05.2017   22:50
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе убежден, что на следующих парламентских выборах 5-процентный барьер преодолеют более 3-х партий. Как заявил Кобахидзе в передаче «Резюме» на радио «Палитра», это больше, чем в нынешнем парламенте.

«Убежден, что 5-процентный барьер на следующих выборах преодолеют более 3-х партий. Это больше, чем нынешний парламент. Что касается барьера, то одной из главных причин установления 5-процентного барьера в Европе является институционализация партийной системы и стабильность в парламентской жизни», - отметил Кобахидзе.

При этом Кобахидзе предполагает, что в условиях упразднения блоков сократится количество нераспределенных мандатов, так как это вызовет укрупнение политического спектра и, следовательно, значительно сократится количество нераспределенных мандатов.

«Есть прецеденты, когда есть 2 небольшие партии с малым количеством сторонников, они создают блок, затем у них есть бесплатное эфирное время, и они берут 2-3%. Здесь речь идет о группах в 2-3 человека. Избиратель будет сконцентрирован на нескольких реальных партиях и сократится количество нераспределенных мандатов», - отметил Кобахидзе.






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