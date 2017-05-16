Для США важна проблематика Украины и Грузии в отношениях с Россией – эксперт

16.05.2017 10:46 На прошлой неделе в СМИ разгорелся скандал по поводу встреч представителей России, Грузии и Украины с президентом США Дональдом Трампом. В ходе визита в США премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и глава МИД Украины Павел Климкин сфотографировались стоя возле президента, сидящего за своим столом. На этом фоне беседа американского президента с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проходила на равных: оба собеседника сидели в уютных креслах друг напротив друга.



По мнению экспертов, важность встреч представителей Грузии и Украины с Трампом не стоит недооценивать по одному факту несоблюдения президентом США дипломатического протокол.



«Тот факт, что они стоят не представляет проблемы, учитывая манеры нового президента, - рассказал в эксклюзивном комментарии Front News International бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти, - «Я согласен, что в каком-то смысле такое отношение не слишком приятно видеть. Но я бы не стал волноваться из-за протокола Трампа. Мы все видели идентичные фотографии со встречи президента США с премьером Канады. Несмотря на то, что Канада – стратегический партнер США. Трамп во время беседы сидел, а Трюдо стоял. Также следует вспомнить о том, как Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. Кроме этого, все мы видели фотографии со встречи Дональда Трампа с ректорами университетов в овальном кабинете. На этой встрече его помощница сидела с ногами на диване», - рассказал Жгенти.



Эксперты обращают внимание, что встречи президента США с представителями Грузии и Украины сильно отличались от беседы с Лавровым по формату. В частности, встреча грузинского премьера и украинского диплома с Трампом носила протокольный характер и длилась всего несколько минут. Свою основную рабочую встречу в Белом доме они провели с вице-президентом Майком Пенсом. Только Лавров удостоился длительной беседы с Трампом. По мнению Жгенти, основную важность имеет не формат, а содержательность и последовательность встреч.



Так, в ходе визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в США вице-президент Майк Пенс подтвердил поддержку решения Грузии в отношении интеграции в евроатлантические институты, включая НАТО. Во время встречи Климкина с Трампом, дипломата заверили в полной поддержке Украины в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны. Во время беседы с Лавровым, президент США подчеркнул ответственность России в реализации Минских договоренностей.



«В действительности, встречи премьера Грузии и главы МИД Украины с Трампом были очень важными и своевременными. Большое значение в дипломатии имеет тот факт, что Трамп встретился с представителями Грузии и Украины до, а не после встречи с Лавровым. Это значит, что для Америки важна проблематика Украины и Грузии в отношениях с русскими. Это очень позитивный момент», - сказал Жгенти, отметив, что более основательные переговоры с Лавровым объяснимы большим весом РФ в реализации внешней политики США.



«Нужно понимать, что с Москвой у Вашингтона намного больше проблем, чем с каким-либо другим государством. Будь это Сирия, Северная Корея, Грузия или Украина», - добавил Жгенти.



По мнению политологов, реакция СМИ на привилегии дипломата РФ в США вызвана и более активным освещением его приезда в штаты. По информации Белого дома, фотографии с встречи Лаврова и Трампа распространила российская делегация, когда пресс-служба правительства США ограничилась только короткими сообщениями по каждой из встреч. Однако, позже Трамп упрекнул американские СМИ в недостаточном освещение визита в США министра иностранных дел Украины Павла Климкина, отметив, что СМИ писали только о приезде Лаврова.



«Я думаю, это так и было запланировано. Я часто критикую грузинские власти за фригидную внешнюю политику, но в данном случае критика была бы не объективна», - отметил Жгенти. Согласен со Жгенти и украинский эксперт по международным вопросам Руслан Бортник. «Я думаю, что рукопожатие Климкина с Трампом было, а, возможно, он даже сидел рядом с Трампом. Но Белый дом умышленно показывает только такие фотографии, на которых Глава МИД Украины стоит рядом с президентом США. Так, в США показывают, что политический вес Климкина и Лаврова – разный», - рассказал политолог.



По его словам, встречей с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным президент США Дональд Трамп также должен был сбалансировать встречу с главой МИД РФ Лавровым.



«Если бы президент США не встретился с украинским дипломатом, поведение Трампа могли бы раскритиковать. Если бы он не встретился с Климкиным, он стал бы объектом атаки со стороны республиканцев и демократов. Они бы заявили, что Трамп сговорился с Путиным. Поэтому короткой встречей с Климкиным Трамп попытался уйти от таких обвинений, сбалансировав свою встречу с Лавровым», - рассказал Бортник.



«Front News International»











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