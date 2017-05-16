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Группа мониторинга начала проверку шахт Ткибули и Чиатуры
16.05.2017 10:54
Совместная группа Министерства здравоохранения и Министерства экономики начала проверку шахты Ткибули и Чиатуры.
На основании приказа от 11 мая группа мониторинга проверит, и проведет надзор за рабочими местами, содержащими риски для жизни и здоровья человека. Состоится техническое инспектирование, надзор за условиями труда, оценка того, насколько соответствует положение требованиям труда и безопасности, установленным законодательством.
9 мая в шахте имени Миндели в Ткибули в результате обрыва троса с высоты 400 метров провалились четыре шахтера. Погибших шахтеров похоронили 14 мая.
МВД начало расследование по статье 240, что подразумевает нарушение правил безопасности во время выполнения горной, строительной, или другой работы.
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