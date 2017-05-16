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Евросоюз продлевает антироссийские санкции


16.05.2017   11:27
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что главы МИД стран, входящих в Европейский Союз, высказались за продление санкций против России, передает РИА Новости.

Об этом он сказал после заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС.

«Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать», — отметил Ващиковский.






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