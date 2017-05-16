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Лужков уже никогда не сможет посетить Грузию - Квачантирадзе
16.05.2017 11:36
В парламенте Грузии расценили посещение республики бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым как провокацию.
"Заинтересованность судьбой Лужкова российским внешнеполитическим ведомством еще раз подтверждает, что Лужков прибыл в Грузию не как частное лицо. Его визит откровенно создавал провокационный фон", - заявил во вторник журналистам председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Звиад Квачантирадзе.
"Для нас неприемлемо заявление Лужкова, что он знает о нарушении грузинского законодательства, однако плюет на это. Наверное, Лужков уже никогда не сможет посетить Грузию", - заявил Квачантирадзе, являющийся также одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне в МИД РФ заявили, что "официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией", констатировав, что ведомство вынуждено в очередной раз привлечь внимание российских граждан к необходимости "взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию".
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