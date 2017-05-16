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Нам не нужен карманный президент, нам нужен достойный президент - Лаша Тугуши


16.05.2017   12:50
Есть очень большая опасность, что по такой системе мы получим карманного президента. Мы не хотим карманного президента - заявил председатель Национальной платформы Лаша Тугуши в ходе рассмотрения конституционных поправок в Рустави.

В своем выступлении Лаша Тугуши говорил о значении прямых выборов президента и заявил, что населению не нужен "карманный президент".

"Я стараюсь не быть очень резким. Сейчас не нужно быть резкими, потому как люди и без того напряжены, очень много социальных проблем. Но есть очень большая опасность, что по этой системе мы можем получить карманного президента. Нам карманный президент не нужен, нам нужен достойный президент.

Лично я уверен, что наш народ может избрать достойного человека с учетом многих проблем, многих ошибок, которые мы допустили, но надо же поставить точку на ошибках, можно же провести нормальные выборы, где мы изберем достойного кандидата. Почему мы должны бояться этого, и почему кто-нибудь должен нам его навязывать, мы сами можем избрать президента"- заявил Лаша Тугуши.

Рассмотрение проекта изменений в Конституции в Рустави проходит на шумном фоне. Причиной споров стало обсуждение избирательной системы и порядка президентских выборов.







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