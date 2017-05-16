Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Усупашвили: Когда власть злится на своих граждан, это плохо кончается


16.05.2017   13:27
Власть сердита на граждан, думающих по-другому - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили агентству "Интерпрессньюс", комментируя срыв всеобщего народного рассмотрения конституционного проекта в Тбилиси.

По словам Усупашвили, к сожалению, этот процесс шел неконструктивно.

"Власть сердится на граждан, которые думают по-другому. Когда власть злиться на своих граждан, это обычно плохо кончается, поскольку потом еще больше злиться население. Так что, может быть стоит сделать из этого заключение людям, которые обязаны вести в стране конструктивный процесс возрождения, а не культивировать такие отношения"- заявил Давид Усупашвили.

Напомним, что вчера в Тбилиси было сорвано всеобщее рассмотрение проекта Конституции Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пекин заинтересован в транзите грузов через Азербайджан в Европу -АЖД
Население ущелья Хандо в Мцхета-Мтианети выступает против строительства ЛЭП
Создается Бизнес-палата Иран-Армения-Россия-Грузия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мэром Еревана останется прежний градоначальник Тарон Маркарян
В Чечне сотрудник казначейства обвиняется в крупном мошенничестве
СМИ: В Минобороны Армении ожидаются кадровые изменения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна