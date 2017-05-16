Усупашвили: Когда власть злится на своих граждан, это плохо кончается

16.05.2017 13:27 Власть сердита на граждан, думающих по-другому - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили агентству "Интерпрессньюс", комментируя срыв всеобщего народного рассмотрения конституционного проекта в Тбилиси.



По словам Усупашвили, к сожалению, этот процесс шел неконструктивно.



"Власть сердится на граждан, которые думают по-другому. Когда власть злиться на своих граждан, это обычно плохо кончается, поскольку потом еще больше злиться население. Так что, может быть стоит сделать из этого заключение людям, которые обязаны вести в стране конструктивный процесс возрождения, а не культивировать такие отношения"- заявил Давид Усупашвили.



Напомним, что вчера в Тбилиси было сорвано всеобщее рассмотрение проекта Конституции Грузии.

















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