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Украина ввела санкции в отношении крупных российских СМИ
16.05.2017 14:03
Помимо крупнейших российских IT-компаний, Украина сегодня ввела санкции в отношении в отношении ряда СМИ России, включая сайты информагентства «Россия сегодня», а также интернет-страницы телеканалов ТНТ, НТВ, «Звезда», «Россия-24» и РБК.
Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован на сайте главы государства.
При этом вещание телеканала РБК запрещено в Украине еще с 2014 года.
Согласно документу, обновленный санкционный список (.pdf) расширился до 1228 физических и 468 юридических лиц.
В список компаний, доступ к которым должны блокировать украинские провайдеры, вошли российские «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru, «Лаборатория Касперского» и DrWeb.
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