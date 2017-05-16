Украина ввела санкции в отношении крупных российских СМИ

16.05.2017 14:03 Помимо крупнейших российских IT-компаний, Украина сегодня ввела санкции в отношении в отношении ряда СМИ России, включая сайты информагентства «Россия сегодня», а также интернет-страницы телеканалов ТНТ, НТВ, «Звезда», «Россия-24» и РБК.



Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован на сайте главы государства.



При этом вещание телеканала РБК запрещено в Украине еще с 2014 года.



Согласно документу, обновленный санкционный список (.pdf) расширился до 1228 физических и 468 юридических лиц.



В список компаний, доступ к которым должны блокировать украинские провайдеры, вошли российские «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru, «Лаборатория Касперского» и DrWeb.















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