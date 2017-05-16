Должность главы управы может быть упразднена

16.05.2017 14:10 Должность главы управы может быть упразднена. Это будет предусмотрено среднесрочной стратегией децентрализации самоуправлений, над которой работает Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии.



Как отметил в интервью газете «Квирис палитра» (Палитра недели) министр Зураб Алавидзе, стратегия будет разработана до конца года.



«Сегодня между функциями мэра и главы управы нет никакой разницы. Поэтому будет лучше, чтобы избранные руководители исполнительных органов всех муниципалитетов назывались одинаково – мэр, это европейский и общепринятый термин. Мэр больше не будет принимать решения единолично. В каждой мэрии будет сформирован исполнительный коллегиальный орган, который объединит заместителей мэра и руководителей служб. В принятие решений будут включены все необходимые отраслевые звенья. Вместе с тем, обсуждения коллегиального органа будет открыто для всех заинтересованных лиц. Таким образом, возрастет прозрачность процесса и степень ответственности», - заявил Алавидзе.















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