Диплом, который обнародовал экс-главпрокурор, является фальшивым - Зураб Джапаридзе

16.05.2017 14:18 Наряду с новым скандалом об избиении главы Госаудита, вновь становится актуальным скандал, связанный с дипломом экс-главпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, подтверждающим его высшее образование, разгоревшийся еще в бытность его прокурором. Тогда Зураб Джапаридзе заявлял, что диплом у Парцхаладзе был фальшивый, о чем свидетельствовали многие факторы. В том числе то, что нумерация на дипломе не совпадала, и Парцхаладзе не мог поступить в 1991 году на факультет, который по заявлению Джапаридзе был создан в 1992 году.



"Диплом, который опубликовал Парцхаладзе, фальшивый. Это купленный диплом. Этот человек ни в коем случае не мог получить квалификацию юриста в 19 лет, это исключено. Этот человек не кончал среднюю школу в 15 летнем возрасте. Мы знаем его бывших одноклассников, и все подтверждают, что он окончил школу в 1992 году. Следовательно, в 1991 году он не мог поступить в университет. Если бы он даже поступил в этот университет в 1991 году, у этого университета не было факультета правоведения. Такой факультет был создан по приказу правительства летом 1992 года, и существует подтверждение этого в архиве Публичного реестра.



Этот диплом фальшивый, мы видели не один такой диплом, где четко видно, что цифры, нумерация является фальсифицированной. Цифры, которые указаны наверху и внизу, отличаются друг от друга, тогда как во всех других дипломах одна и та же нумерация и наверху и внизу. На печати никакой номер не стоит. Этот факультет давал квалификацию юриста, а не квалификацию правоведа, как здесь указано"- заявлял Зураб Джапаридзе в 2013 году.



Отар Парцхаладзе тогда опубликовал копию диплома, чем по его словам, хотел раз и навсегда покончить с разговорами на эту тему.

















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